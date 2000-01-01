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Убийство в Рамат-Гане: суд принял решение | Фото:17.05 16:00   MIGnews.com

Убийство в Рамат-Гане: решение суда по подозреваемому

Тель-Авивский мировой суд продлил срок содержания под стражей подозреваемого в убийстве своей подруги, 22-летней Майи Вишняк в Рамат-Гане.

21-летний молодой человек останется под стражей еще восемь дней.

Напомним, что трагедия произошла вечером, 16 мая. Парень поссорился с Вишняк, после чего задушил 22-летнего инструктора для подростков в молодежном центре.

Соседи, слышавшие крики, вызвали скорую помощь. Утром, 17 мая, подозреваемый признался в содеянном. Его показания подтверждаются словами матери. Адвокат обвиняемого встретился с ним и сообщил, что увидел “признаки ментальных проблем” в прошлом подзащитного.


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