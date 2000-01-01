Поджог гробницы Эстер и Мордехая: в Иране дали комментарий
Официальные лица Ирана подтвердили, что на месте древней святыни, гробницы Эстер и Мордехая в пятницу был зафиксирован пожар.
Об этом сообщает IRNA.
По словам чиновников, святыне не было нанесено существенного ущерба. Утоняется, что камера видеонаблюдения зафиксировала незадолго до происшествия человека, который пытался проникнуть на место захоронения святых и "выполнить ряд действий", однако "потерпел неудачу".
Он "засветил" свое лицо, однако информации о "мотивах и личности" на данный момент нет у журналистов. Об этом станет известно только после ареста.