Rambler's Top100











Опросы

Nakonu.com












Поджог гробницы Эстер и Мордехая: в Иране дали комментарий | Фото:17.05 15:45   MIGnews.com

Поджог гробницы Эстер и Мордехая: в Иране дали комментарий

Официальные лица Ирана подтвердили, что на месте древней святыни, гробницы Эстер и Мордехая в пятницу был зафиксирован пожар.

Об этом сообщает IRNA.

По словам чиновников, святыне не было нанесено существенного ущерба. Утоняется, что камера видеонаблюдения зафиксировала незадолго до происшествия человека, который пытался проникнуть на место захоронения святых и "выполнить ряд действий", однако "потерпел неудачу".

Он "засветил" свое лицо, однако информации о "мотивах и личности" на данный момент нет у журналистов. Об этом станет известно только после ареста.


Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
20:55
ЕС подписал декларацию против аннексии Иудеи и Самарии
20:34
В Израиле – 272 жертвы COVID-19, 16617 зараженных
20:30
Транспорт после коронавируса: будет только хуже
20:09
ХАМАС: создание нового правительства добавило проблем
19:58
Ганц встретился с Беннеттом: первые детали
19:48
Китайский эксперт предупреждает о второй волне COVID-19
19:27
Путин, Помпео и Фридман поздравили Израиль
19:10
Нетаниягу по поводу Ямина: дверь перед партией не захлопывал
19:02
Смерть китайского посла в Израиле: заявление Исраэля Каца
18:50
Нетаниягу перечислил основные задачи нового правительства
18:35
МУС становится "орудием войны" против Израиля
18:14
Нетаниягу: новое правительство займется экономикой
17:53
Джонсон: вакцины против COVID-19 может никогда и не быть
17:35
Гилад Эрдан сделал селфи с двумя премьерами
Новости партнеров
Загрузка...


Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  