17.05 14:20 MIGnews.com

Израиль: 4 смертельных случая от коронавируса за сутки

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Число подтвержденных случаев коронавируса в Израиле составляет 16 607, объявило министерство здравоохранения в воскресенье днем, 17 мая.Количество активных случаев коронавируса снизилось до 3452. За последние 24 часа скончались четыре человека, в результате чего число погибших достигло 271.59 пациентов остаются в тяжелом состоянии, 48 из них находятся на аппаратах ИВЛ.180 пациентов с коронавирусом в настоящее время находятся в больницах. Остальные 3272 пациента остаются в изоляции дома или в одном из "коронавирусных отелей".