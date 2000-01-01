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Израиль: 4 смертельных случая от коронавируса за сутки | Фото:17.05 14:20   MIGnews.com

Израиль: 4 смертельных случая от коронавируса за сутки

Число подтвержденных случаев коронавируса в Израиле составляет 16 607, объявило министерство здравоохранения в воскресенье днем, 17 мая.

Количество активных случаев коронавируса снизилось до 3452. За последние 24 часа скончались четыре человека, в результате чего число погибших достигло 271.

59 пациентов остаются в тяжелом состоянии, 48 из них находятся на аппаратах ИВЛ.

180 пациентов с коронавирусом в настоящее время находятся в больницах. Остальные 3272 пациента остаются в изоляции дома или в одном из "коронавирусных отелей".


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