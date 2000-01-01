17.05 14:03 MIGnews.com

Опубликованы подробности об убитой в Рамат-Гане

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Разрешены к публикации подробности о девушке, убитой вечером 16 мая в Рамат-Гане.Погибшая - 22-летняя Майя Вишняк из Оранит. У нее остались родители и трое братьев.Вишняк училась в школе отличников при Университете Бар-Илан.Майя служила в ЦАХАЛе в подразделении электронной войны и всего несколько месяцев назад вернулась с подругами после путешествия по Азии.Майя работала инструктором для подростков в молодежном центре.Родители, Хила и Ариэль Вишняк говорят: “Майя всегда видела мир через розовые очки, была счастливой, взрослой и талантливой девушкой. Все, чего она касалась превращалось в золото. Майя была таким человеком, для которого не было вещей которые трудно сделать, и она преуспела во всем, что выбирала”.