Rambler's Top100











Опросы

Nakonu.com












Опубликованы подробности об убитой в Рамат-Гане 17.05 14:03   MIGnews.com

Опубликованы подробности об убитой в Рамат-Гане

Разрешены к публикации подробности о девушке, убитой вечером 16 мая в Рамат-Гане.

Погибшая - 22-летняя Майя Вишняк из Оранит. У нее остались родители и трое братьев.

Вишняк училась в школе отличников при Университете Бар-Илан.

Майя служила в ЦАХАЛе в подразделении электронной войны и всего несколько месяцев назад вернулась с подругами после путешествия по Азии.

Майя работала инструктором для подростков в молодежном центре.

Родители, Хила и Ариэль Вишняк говорят: “Майя всегда видела мир через розовые очки, была счастливой, взрослой и талантливой девушкой. Все, чего она касалась превращалось в золото. Майя была таким человеком, для которого не было вещей которые трудно сделать, и она преуспела во всем, что выбирала”.


Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
20:55
ЕС подписал декларацию против аннексии Иудеи и Самарии
20:34
В Израиле – 272 жертвы COVID-19, 16617 зараженных
20:30
Транспорт после коронавируса: будет только хуже
20:09
ХАМАС: создание нового правительства добавило проблем
19:58
Ганц встретился с Беннеттом: первые детали
19:48
Китайский эксперт предупреждает о второй волне COVID-19
19:27
Путин, Помпео и Фридман поздравили Израиль
19:10
Нетаниягу по поводу Ямина: дверь перед партией не захлопывал
19:02
Смерть китайского посла в Израиле: заявление Исраэля Каца
18:50
Нетаниягу перечислил основные задачи нового правительства
18:35
МУС становится "орудием войны" против Израиля
18:14
Нетаниягу: новое правительство займется экономикой
17:53
Джонсон: вакцины против COVID-19 может никогда и не быть
17:35
Гилад Эрдан сделал селфи с двумя премьерами
Новости партнеров
Загрузка...


Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  