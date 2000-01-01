17.05 13:12 MIGnews.com

На озере Кинерет чуть не затонула лодка с людьми

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В воскресенье, 17 мая, в озере Кинерет чуть не затонула лодка, которую спасли сотрудники морской полиции Израиля.В лодке находились трое человек. Отмечается, что пассажиры не вставили пробку из-за чего лодка начала наполняться водой и тонуть.Полицейские, прибывшие на место, починили конструкцию.Затем они выкачали воду из лодки с помощью лодочного насоса и отбуксировали её обратно на берег.Офицеры проводят полицейскую деятельность на Кинерете круглосуточно.В связи с тем, что примерно через неделю ожидается открытие пляжей, морская полиция призывает общественность проявлять ответственность и купаться только на объявленных зонах для купания, а также проявлять осторожность при занятиях водными видами спорта.