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На озере Кинерет чуть не затонула лодка с людьми | Фото:17.05 13:12   MIGnews.com

На озере Кинерет чуть не затонула лодка с людьми

В воскресенье, 17 мая, в озере Кинерет чуть не затонула лодка, которую спасли сотрудники морской полиции Израиля.

В лодке находились трое человек. Отмечается, что пассажиры не вставили пробку из-за чего лодка начала наполняться водой и тонуть.

Полицейские, прибывшие на место, починили конструкцию.

Затем они выкачали воду из лодки с помощью лодочного насоса и отбуксировали её обратно на берег.

Офицеры проводят полицейскую деятельность на Кинерете круглосуточно.

В связи с тем, что примерно через неделю ожидается открытие пляжей, морская полиция призывает общественность проявлять ответственность и купаться только на объявленных зонах для купания, а также проявлять осторожность при занятиях водными видами спорта.


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