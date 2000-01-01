Rambler's Top100











Опросы

Nakonu.com












Сдерот: обнаружено тело 90-летней выжившей в Холокост | Фото:17.05 12:14   MIGnews.com

Сдерот: обнаружено тело 90-летней выжившей в Холокост

90-летняя женщина, пережившая Холокоста, была найдена мертвой в своем доме в Сдероте в субботу вечером, 16 мая. Её тело было обнаружено в доме на улице Ницан около 9 часов вечера после звонка на горячую линию ZAKA.

Начальник ZAKA Сдерота Авихай Амоси сообщил: "Ей было около 90 лет и она пережила Холокост, ее нашли без признаков жизни. Похоже, что она поскользнулась, упала и лежала одна в своем доме, и никто не услышал ее крики."

"Соседи сказали нам, что женщина обычно ухаживает за кошками, и, поскольку они не видели ее с пятницы, начали волноваться за ее жизнь и позвонили в полицию и пожарную службу, которые вошли в квартиру и нашли ее без признаков жизни."

"Тело умершей было передано в Институт Абу-Кабира для дальнейшего обследования и опознания", - добавил он.


Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
20:55
ЕС подписал декларацию против аннексии Иудеи и Самарии
20:34
В Израиле – 272 жертвы COVID-19, 16617 зараженных
20:30
Транспорт после коронавируса: будет только хуже
20:09
ХАМАС: создание нового правительства добавило проблем
19:58
Ганц встретился с Беннеттом: первые детали
19:48
Китайский эксперт предупреждает о второй волне COVID-19
19:27
Путин, Помпео и Фридман поздравили Израиль
19:10
Нетаниягу по поводу Ямина: дверь перед партией не захлопывал
19:02
Смерть китайского посла в Израиле: заявление Исраэля Каца
18:50
Нетаниягу перечислил основные задачи нового правительства
18:35
МУС становится "орудием войны" против Израиля
18:14
Нетаниягу: новое правительство займется экономикой
17:53
Джонсон: вакцины против COVID-19 может никогда и не быть
17:35
Гилад Эрдан сделал селфи с двумя премьерами
Новости партнеров
Загрузка...


Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  