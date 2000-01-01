Сдерот: обнаружено тело 90-летней выжившей в Холокост
90-летняя женщина, пережившая Холокоста, была найдена мертвой в своем доме в Сдероте в субботу вечером, 16 мая. Её тело было обнаружено в доме на улице Ницан около 9 часов вечера после звонка на горячую линию ZAKA.
Начальник ZAKA Сдерота Авихай Амоси сообщил: "Ей было около 90 лет и она пережила Холокост, ее нашли без признаков жизни. Похоже, что она поскользнулась, упала и лежала одна в своем доме, и никто не услышал ее крики."
"Соседи сказали нам, что женщина обычно ухаживает за кошками, и, поскольку они не видели ее с пятницы, начали волноваться за ее жизнь и позвонили в полицию и пожарную службу, которые вошли в квартиру и нашли ее без признаков жизни."
"Тело умершей было передано в Институт Абу-Кабира для дальнейшего обследования и опознания", - добавил он.