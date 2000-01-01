Новые случаи COVID-19 в Китае на границе с Россией
Китай сообщил о пяти новых подтвержденных случаях COVID-19 за 16 мая, по сравнению с восемью сутками ранее. Об этом говорится в заявлении Национальной комиссии здравоохранения (NHC).
Два инфицированных человека прибыли с коронавирусом в страну, три оставшихся случая зафиксированы в северо-восточном китайском городе Цзилинь.
Число подтвержденных случаев заболевания на материке в настоящее время составляет 82 947 человек, а число погибших - 4634 человека.
Жителям было рекомендовано не покидать город. Цзилинь является вторым по величине городом провинции, который граничит с Северной Кореей и Россией. Он временно приостановил пассажирские поезда в прошлую среду.