Rambler's Top100











Опросы

Nakonu.com












Новые случаи COVID-19 в Китае на границе с Россией | Фото:17.05 23:42   MIGnews.com

Новые случаи COVID-19 в Китае на границе с Россией

Китай сообщил о пяти новых подтвержденных случаях COVID-19 за 16 мая, по сравнению с восемью сутками ранее. Об этом говорится в заявлении Национальной комиссии здравоохранения (NHC).

Два инфицированных человека прибыли с коронавирусом в страну, три оставшихся случая зафиксированы в северо-восточном китайском городе Цзилинь.

Число подтвержденных случаев заболевания на материке в настоящее время составляет 82 947 человек, а число погибших - 4634 человека.

Жителям было рекомендовано не покидать город. Цзилинь является вторым по величине городом провинции, который граничит с Северной Кореей и Россией. Он временно приостановил пассажирские поезда в прошлую среду.


Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
08:49
Роспотребнадзор: от переболевшего COVID-19 можно заразиться
08:28
Сподвижники Ганца получают по 80-100 тысяч в месяц
08:07
Лапид выступил против аннексии Западного берега
07:48
Самолеты ЦАХАЛ уничтожили семерых проиранских боевиков
07:37
Рамат-Ган: Жертва назвала убийцу милым и хотела расстаться
07:23
Израиль накрыло рекордной волной аномальной жары
07:10
COVID-19: выявлена неожиданная опасность котов для людей
06:29
Видео: выход военного космоплана США на орбиту
06:00
Прошедший день: Дайджест новостей, которые нельзя пропустить
05:10
Массовые протесты в Лондоне завершились арестами
02:37
Венсан Кассель не собирается смотреть фильмы Marvel
01:24
Убит 19-летний британский футболист
22:37
Ливни в Танзании унесли жизни более десятка человека
22:10
Смерть посла в Израиле: КНР пришлет своих следователей
Новости партнеров
Загрузка...


Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  