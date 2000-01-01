17.05 23:42 MIGnews.com

Новые случаи COVID-19 в Китае на границе с Россией

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Китай сообщил о пяти новых подтвержденных случаях COVID-19 за 16 мая, по сравнению с восемью сутками ранее. Об этом говорится в заявлении Национальной комиссии здравоохранения (NHC).Два инфицированных человека прибыли с коронавирусом в страну, три оставшихся случая зафиксированы в северо-восточном китайском городе Цзилинь.Число подтвержденных случаев заболевания на материке в настоящее время составляет 82 947 человек, а число погибших - 4634 человека.Жителям было рекомендовано не покидать город. Цзилинь является вторым по величине городом провинции, который граничит с Северной Кореей и Россией. Он временно приостановил пассажирские поезда в прошлую среду.