17.05 10:26 MIGnews.com

Теракт в Гиват-Ассаф: состояние солдата ЦАХАЛа ухудшилось

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Состояние солдата ЦАХАЛа Натаниэля Фильбера, раненного в результате террористической атаки на перекрестке Гиват-Ассаф, ухудшилось спустя полтора года.Фильбер, из батальона "Нецах Иегуда", провел много дней в нейрохирургическом отделении в больнице Хадасса в очень тяжелом состоянии после теракта в декабре 2018 года. Два других солдата были убиты во время атаки.На прошлой неделе состояние Фильбера стало ухудшаться. Его семья попросила людей молиться за его выздоровление.Мать Натаниэля, Джуди Фильбер, однако сказала, что с момента его поступления в больницу Шиба в Тель ха-Шомер его состояние улучшилось. "Пуля попала справа и вышла слева. Чудом он остался жив. Есть проблемы с правой стороной мозга, но большинство проблем вызвано травмой с левым полушарием.""Ему удается двигать всеми конечностями, руками и ногами, что хорошо. Он не может пока ничего ими передвигать. Но никто не может сказать, что будет с травмой головы, никто не знает."