Солдаты ЦАХАЛа воровали со своих баз оружие и перепродавали
Военная полиция Израиля арестовали двоих военнослужащих ЦАХАЛ, которых подозревают в воровстве со своих военных баз оружия с намерением перепродать их на "черном рынке".
Как сообщает "Хадашот", камеры безопасности засняли на центральном автовокзале Беэр-Шевы одного из солдат с вещмешком, в котором, по всей видимости, находились украденные боеприпасы.
Ни имена, ни звания обвиняемых не приводятся. Их подозревают в незаконном проникновении на оружейный склад своей расположенной около сектора Газа базы и воровстве огнестрельного оружия и патронов. Вероятнее всего, они собирались перепродать украденное бедуинам на юге страны.
Адвокат одного из подозреваемых передал "Хадашот", что его подзащитный отрицает обвинения против него.
В ближайшие дни полиция собирается подать обвинительные заключения против подозреваемых, главные пункты которых будут включать незаконный оборот оружия и заговор с целью совершения преступления.