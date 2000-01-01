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Солдаты ЦАХАЛа воровали оружие и перепродавали бедуинам 17.05 20:35   MIGnews.com

Солдаты ЦАХАЛа воровали со своих баз оружие и перепродавали

Военная полиция Израиля арестовали двоих военнослужащих ЦАХАЛ, которых подозревают в воровстве со своих военных баз оружия с намерением перепродать их на "черном рынке".

Как сообщает "Хадашот", камеры безопасности засняли на центральном автовокзале Беэр-Шевы одного из солдат с вещмешком, в котором, по всей видимости, находились украденные боеприпасы.

Ни имена, ни звания обвиняемых не приводятся. Их подозревают в незаконном проникновении на оружейный склад своей расположенной около сектора Газа базы и воровстве огнестрельного оружия и патронов. Вероятнее всего, они собирались перепродать украденное бедуинам на юге страны.

Адвокат одного из подозреваемых передал "Хадашот", что его подзащитный отрицает обвинения против него.

В ближайшие дни полиция собирается подать обвинительные заключения против подозреваемых, главные пункты которых будут включать незаконный оборот оружия и заговор с целью совершения преступления.
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