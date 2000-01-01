17.05 20:35 MIGnews.com

Солдаты ЦАХАЛа воровали со своих баз оружие и перепродавали

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Военная полиция Израиля арестовали двоих военнослужащих ЦАХАЛ, которых подозревают в воровстве со своих военных баз оружия с намерением перепродать их на "черном рынке".Как сообщает "Хадашот", камеры безопасности засняли на центральном автовокзале Беэр-Шевы одного из солдат с вещмешком, в котором, по всей видимости, находились украденные боеприпасы.Ни имена, ни звания обвиняемых не приводятся. Их подозревают в незаконном проникновении на оружейный склад своей расположенной около сектора Газа базы и воровстве огнестрельного оружия и патронов. Вероятнее всего, они собирались перепродать украденное бедуинам на юге страны.Адвокат одного из подозреваемых передал "Хадашот", что его подзащитный отрицает обвинения против него.В ближайшие дни полиция собирается подать обвинительные заключения против подозреваемых, главные пункты которых будут включать незаконный оборот оружия и заговор с целью совершения преступления.