Босния отказалась экстрадировать убийцу инженера ХАМАСа

Суд Боснии и Герцеговины отклонил поступивший из Туниса запрос об экстрадиции человека, обвиняемого в причастности к убийству Мохамеда аль-Завари – инженера ХАМАСа, который более 10 лет разрабатывал беспилотники для палестинского террористической группировки. Теперь отношения двух государств находятся под угрозой.
Как говорится в постановлении суда, Эльвир Сарач, обвиняемый Тунисом в "подстрекательстве к террористическим актам и членстве в террористической организации, а также в нанесении ущерба общественному порядку и международной безопасности", не может быть экстрадирован, поскольку страны не подписывали договор о передаче заключенных.
Кроме того, ни Босния, ни Тунис не подписывали и международные конвенции, предусматривающие экстрадицию осужденных в особых обстоятельствах, констатировал судья Бранко Перич.
Напомним, что на прошлой неделе гражданин Туниса боснийского происхождения Сарач был арестован в Боснии по ордеру Интерпола. Сам он все обвинения отрицает.
Второй подозреваемый в причастности к убийству аль-Завари – гражданин Боснии Ален Камдзич – был задержан в Хорватии еще в марте. В начале этого месяца хорватский суд одобрил его экстрадицию, хотя это решение может быть и обжаловано.
Напомним, что аль-Завари, гражданина Туниса и Бельгии, расстреляли перед его собственным домом в городе Сфакс в декабре 2016 года. В случившемся ХАМАС обвинил Израиль, хотя в Еврейском государстве это ни подтверждать, ни опровергать не стали.