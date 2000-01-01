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Босния отказалась экстрадировать убийцу инженера ХАМАСа 17.05 20:22   MIGnews.com

Босния отказалась экстрадировать убийцу инженера ХАМАСа

Суд Боснии и Герцеговины отклонил поступивший из Туниса запрос об экстрадиции человека, обвиняемого в причастности к убийству Мохамеда аль-Завари – инженера ХАМАСа, который более 10 лет разрабатывал беспилотники для палестинского террористической группировки. Теперь отношения двух государств находятся под угрозой.

Как говорится в постановлении суда, Эльвир Сарач, обвиняемый Тунисом в "подстрекательстве к террористическим актам и членстве в террористической организации, а также в нанесении ущерба общественному порядку и международной безопасности", не может быть экстрадирован, поскольку страны не подписывали договор о передаче заключенных.

Кроме того, ни Босния, ни Тунис не подписывали и международные конвенции, предусматривающие экстрадицию осужденных в особых обстоятельствах, констатировал судья Бранко Перич.

Напомним, что на прошлой неделе гражданин Туниса боснийского происхождения Сарач был арестован в Боснии по ордеру Интерпола. Сам он все обвинения отрицает.

Второй подозреваемый в причастности к убийству аль-Завари – гражданин Боснии Ален Камдзич – был задержан в Хорватии еще в марте. В начале этого месяца хорватский суд одобрил его экстрадицию, хотя это решение может быть и обжаловано.

Напомним, что аль-Завари, гражданина Туниса и Бельгии, расстреляли перед его собственным домом в городе Сфакс в декабре 2016 года. В случившемся ХАМАС обвинил Израиль, хотя в Еврейском государстве это ни подтверждать, ни опровергать не стали.
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