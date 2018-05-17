Rambler's Top100








Опросы




Nakonu.com









Фото из архива 17.05 17:27   MIGnews.com

Уничтожен главный информатор и пропагандист ИГ

В Сирии военно-воздушными силами Ирака был ликвидирован главный пропагандист террористической группировки ИГ, что, по словам источника, означает развал информационной структуры боевиков.

Как передали РИА Новости со ссылкой на источники, Иракские ВВС разбомбили базу боевиков ИГ, на которой находился главный информатор и пропагандист группировки по стране Абу Бараа аш-Шами.

Как сообщил собеседник агентства, аш-Шами изготовлял видео с изображением пыток, информировал боевиков и привлекал новые кадры в ряды террористов.

Соучастник боевиков был убит в районе Дашиша в Сирии 14 мая, однако информация об этом поступила позже.
Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
18:39
Израиль отказался от обмена заключенными с ХАМАСом
18:28
ЕС запретит исполнять санкции США в отношении Ирана
18:13
Иордания призывает ЕС признать Иерусалим столицей Палестины
17:33
Сирены противоракетной тревоги на Голанах
17:12
"Палестинцам пора забыть о фантазиях уничтожить Израиль"
17:06
Мейрав Михаэли давала лекцию в баре и упала в обморок
16:43
Названа дата переезда в Иерусалим посольства Парагвая
16:06
16-летний за 2 тысячи шекелей подорвал бомбу в Ришоне
16:01
Марк Захаров: Делать свое дело, не оглядываясь по сторонам
15:52
Турция поможет палестинцам судить Израиль в Гааге
15:10
Монахини могут использовать соцсети, но при условии
14:51
"Старая железнодорожная станция" будет закрыта в Шаббат
14:49
ХАМАС в экономической дыре и политической изоляции
14:25
"Аннексия Иудеи и Самарии – ужасная идея"
Новости партнеров
Загрузка...


Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
система Orphus