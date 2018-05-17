17.05 17:27 MIGnews.com
Уничтожен главный информатор и пропагандист ИГ
В Сирии военно-воздушными силами Ирака был ликвидирован главный пропагандист террористической группировки ИГ, что, по словам источника, означает развал информационной структуры боевиков.
Как передали РИА Новости
со ссылкой на источники, Иракские ВВС разбомбили базу боевиков ИГ, на которой находился главный информатор и пропагандист группировки по стране Абу Бараа аш-Шами.
Как сообщил собеседник агентства, аш-Шами изготовлял видео с изображением пыток, информировал боевиков и привлекал новые кадры в ряды террористов.
Соучастник боевиков был убит в районе Дашиша в Сирии 14 мая, однако информация об этом поступила позже.
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