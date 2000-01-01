17.05 16:06 MIGnews.com

16-летний за 2 тысячи шекелей подорвал бомбу в Ришоне

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Полиция арестовала подозреваемого в организации взрыва в жилом доме на улице Абарбанель в Ришон Ле Ционе.Арестованный, 16-летний юноша без криминального прошлого, подложил самодельное взрывное устройство в лифт дома в декабре прошлого года.В результате взрыва лифт семиэтажного дома был разрушен и только чудом никто не пострадал.Подозреваемый рассказал о своей роли во взрыве полицейскому информатору.Полиция сообщает, что он получил от криминальных элементов 2 тысячи шекелей. Целью преступной банды было “припугнуть” проживающего в указанном доме члена конкурирующей группировки.