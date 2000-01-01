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16-летний за 2 тысячи шекелей подорвал бомбу в Ришоне 17.05 16:06   MIGnews.com

16-летний за 2 тысячи шекелей подорвал бомбу в Ришоне

Полиция арестовала подозреваемого в организации взрыва в жилом доме на улице Абарбанель в Ришон Ле Ционе.

Арестованный, 16-летний юноша без криминального прошлого, подложил самодельное взрывное устройство в лифт дома в декабре прошлого года.

В результате взрыва лифт семиэтажного дома был разрушен и только чудом никто не пострадал.

Подозреваемый рассказал о своей роли во взрыве полицейскому информатору.

Полиция сообщает, что он получил от криминальных элементов 2 тысячи шекелей. Целью преступной банды было “припугнуть” проживающего в указанном доме члена конкурирующей группировки.
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