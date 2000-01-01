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Задержаны 8 человек, перевозившие мигрантов 17.05 12:56   MIGnews.com

Задержаны 8 человек, перевозившие мигрантов

Европол арестовал восемь человек, которых подозревают в незаконной перевозке мигрантов в Германию в грузовиках, свидетельствует сообщение пресс-службы Европола.

Троих подозревают содействии широкомасштабной незаконной контрабанде мигрантов в Германию, известно, что они были арестованы в Румынии, Сербии и Великобритании по европейским ордерам.

В тот же день, 8 мая, была задержана пятерка подозреваемых, но только в Сербии. Бытует мнение, что они являются ключевыми посредниками в процессе перевозки мигрантов в западно-балканском регионе.

Расследование инициировала полиция Мюнхена, в ходе него выяснилось, что подозреваемые использовали несколько личностей и быстро меняли свое место жительства, чтобы избежать правосудия.

Только в 2018 году страны-члены ЕС уже сообщили о 23 перевозках, в результате которых обнаружили 400 мигрантов.
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