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Зафиксирован первый случай смерти от вейпа 18.05 02:16   MIGnews.com

Зафиксирован первый случай смерти от вейпа

В США впервые в результате взрыва электронной сигареты погиб человек. Инцидент произошел в Санкт-Петербурге, штат Флорида. В результате взрыва загорелась комната.

Тело погибшего нашли пожарные. В голову 38-летнего Тэлмиджа Д'Элиа вонзилось два осколка вейпа. Кроме того, он получил ожоги 80% тела.

По информации экспертов, разорвавшуюся е-сигарету произвела компания Smok-E Mountain, зарегистрированная на Филиппинах, пишет Tampa Bay.

В штате Айдахо в январе 2017 года мужчина потерял несколько зубов и страдал от ожогов второй степени тяжести после взрыва вейпа во рту. Также в 2016 году только в Нью-Йорке парень получил ожоги третьей степени после электронной сигареты в штанах.
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