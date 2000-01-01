Зафиксирован первый случай смерти от вейпа

В США впервые в результате взрыва электронной сигареты погиб человек. Инцидент произошел в Санкт-Петербурге, штат Флорида. В результате взрыва загорелась комната.
Тело погибшего нашли пожарные. В голову 38-летнего Тэлмиджа Д'Элиа вонзилось два осколка вейпа. Кроме того, он получил ожоги 80% тела.
По информации экспертов, разорвавшуюся е-сигарету произвела компания Smok-E Mountain, зарегистрированная на Филиппинах, пишет Tampa Bay.
В штате Айдахо в январе 2017 года мужчина потерял несколько зубов и страдал от ожогов второй степени тяжести после взрыва вейпа во рту. Также в 2016 году только в Нью-Йорке парень получил ожоги третьей степени после электронной сигареты в штанах.