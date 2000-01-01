17.05 09:54 MIGnews.com

Израиль - страна "кошерной" коррупции

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В своем ежегодном докладе о недостатках власти и регулирования в Израиле государственный контролер Йосеф Шапиро раскритиковал процесс лицензирования кошерных продуктов за широко распространенные в этой сфере бесхозяйственность и коррупцию.В самой первой главе отчета, посвященной продолжающейся борьбе за процесс надзора за кошером в Израиле, Шапиро обвинил местные религиозные советы и главный раввинат за отсутствие существенных реформ в системе контроля кошера.В частности он поднял тему источника дохода инспекторов за кошером, большинство из которых получают ставку от контролируемых ими же предприятий, что непременно создает почву для конфликта интересов и коррупционных схем.Кроме того, госконтролер выразил озабоченность надзорными органами, получающими жалованье за трудочасы, которые они не выполняли, а также привлечение несанкционированных надзорщиков. Ранее израильские СМИ уже писали об одном из наблюдателей, который "отработал" в сутки 27 часов.Другой повод для критики в этой области – это широко распространенное кумовство в надзорных органах. Причем устраиваемые на работу родственники не имеют ни официальной подготовки, ни квалификации.Многие либерально-религиозные организации, такие как "Ашгаха Пратит" ("Персональный надзор"), и "Цохар", высоко оценили отчет госконтролера, обвинив систему кошерного сертифицирования в в монополизме и назвав Израиль "единственным местом в мире без конкуренции в сфере кошерного надзора".