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Израиль - страна `кошерной` коррупции | Фото: Ethan Ableman/Flickr17.05 09:54   MIGnews.com

Израиль - страна "кошерной" коррупции

В своем ежегодном докладе о недостатках власти и регулирования в Израиле государственный контролер Йосеф Шапиро раскритиковал процесс лицензирования кошерных продуктов за широко распространенные в этой сфере бесхозяйственность и коррупцию.

В самой первой главе отчета, посвященной продолжающейся борьбе за процесс надзора за кошером в Израиле, Шапиро обвинил местные религиозные советы и главный раввинат за отсутствие существенных реформ в системе контроля кошера.

В частности он поднял тему источника дохода инспекторов за кошером, большинство из которых получают ставку от контролируемых ими же предприятий, что непременно создает почву для конфликта интересов и коррупционных схем.

Кроме того, госконтролер выразил озабоченность надзорными органами, получающими жалованье за трудочасы, которые они не выполняли, а также привлечение несанкционированных надзорщиков. Ранее израильские СМИ уже писали об одном из наблюдателей, который "отработал" в сутки 27 часов.

Другой повод для критики в этой области – это широко распространенное кумовство в надзорных органах. Причем устраиваемые на работу родственники не имеют ни официальной подготовки, ни квалификации.

Многие либерально-религиозные организации, такие как "Ашгаха Пратит" ("Персональный надзор"), и "Цохар", высоко оценили отчет госконтролера, обвинив систему кошерного сертифицирования в в монополизме и назвав Израиль "единственным местом в мире без конкуренции в сфере кошерного надзора".
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