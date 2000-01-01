18.05 04:32 MIGnews.com

В Лондоне арестованы 4 подозреваемых в терроризме

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Британская полиция заявила, что в среду арестовала 4 мужчин по подозрению в подготовке терактов в Объединенном Королевстве.Полиция Лондона заявила, что сотрудники ее контртеррористического командования задержали 4 мужчин в возрасте 18, 24, 25 и 27 лет в их домах на востоке британской столицы."Эти аресты были заранее спланированы в рамках продолжающегося расследования командованием контртеррористического управления Метрополитена и (внутренним агентством разведки) MI5", - говорится в заявлении полиции."Аресты связаны с террористической деятельностью в Великобритании", - сообщила полиция.С августа 2014 года Британия находится на втором по значимости уровне боевой готовности, что означает, что нападение боевиков считается весьма вероятным.