Rambler's Top100









Опросы



Nakonu.com












В Лондоне арестованы 4 подозреваемых в терроризме | Фото: Thinkstock18.05 04:32   MIGnews.com

В Лондоне арестованы 4 подозреваемых в терроризме

Британская полиция заявила, что в среду арестовала 4 мужчин по подозрению в подготовке терактов в Объединенном Королевстве.

Полиция Лондона заявила, что сотрудники ее контртеррористического командования задержали 4 мужчин в возрасте 18, 24, 25 и 27 лет в их домах на востоке британской столицы.

"Эти аресты были заранее спланированы в рамках продолжающегося расследования командованием контртеррористического управления Метрополитена и (внутренним агентством разведки) MI5", - говорится в заявлении полиции.

"Аресты связаны с террористической деятельностью в Великобритании", - сообщила полиция.

С августа 2014 года Британия находится на втором по значимости уровне боевой готовности, что означает, что нападение боевиков считается весьма вероятным.
Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
03:24
МИД Венгрии упрекает ЕС в поддержке "нападок Сороса"
01:27
Психологи рассказали о значении формы подбородка
00:13
В Австрии ввели штрафы за паранджу
23:33
Ученые: улыбка старит человека на фотографиях
23:06
Открылся 70-й Каннский кинофестиваль
21:18
Японская принцесса отказалась от титула ради любви
20:20
Забастовки в Афинах переросли в жестокие столкновения
19:56
Беженца-насильника приговорили к 11 годам тюрьмы
19:20
Годовалый ребенок-бедуин погиб от удара током в Негеве
18:55
Послабление малому бизнесу: все запреты на одной таблице
18:49
Европу и Израиль "атакует" сальмонелла
18:23
Иерусалим - самый густонаселенный город Израиля
17:52
Теракт в лагере беженцев в Сирии
17:21
Евросоюз и Украина официально подписали "безвиз"
Новости партнеров
Новости партнеров
Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
Система Orphus