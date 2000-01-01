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Германия: Беженца-насильника приговорили к 11 годам тюрьмы | Фото: Thinkstock17.05 19:56   MIGnews.com

Беженца-насильника приговорили к 11 годам тюрьмы

Беженец был приговорен к 11 годам лишения свободы в Германии за сексуальное насилие над двумя женщинами-китаянками в прошлом году, как сообщают местные СМИ.

Обвиняемый был арестован полицией в декабре прошлого года после того, как его опознал друг одной жертвы и записали камеры, как сообщает информационное агентство DPA.

32-летний подсудимый приехал в Германию в качестве беженца в конце 2015 года с женой и детьми.

В августе и ноябре он признался в сексуальных посягательства на двух китайских студенток в западном городе Бохуме, говорится в сообщении.

После ареста беженца в декабре прошлого года китайское Генеральное консульство в Дюссельдорфе выступило с заявлением и призвало к законному и справедливому расследованию и судебному разбирательству со стороны немецких властей.
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