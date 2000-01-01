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Годовалый ребенок-бедуин погиб от удара током в Негеве | Фото: Thinkstock17.05 19:20   MIGnews.com

Годовалый ребенок-бедуин погиб от удара током в Негеве

Годовалый ребенок-бедуин умер в среду, 17 мая, после того, как его ударило током. Гибель ребенка от удара током стала первым подобным инцидентом в 2017 году.

По данным организации по безопасности детей Beterem, с 2008 года в Израиле от удара электрическим током умерли 16 детей и подростков.

Кроме того, организация сообщила, что с начала года погибли 12 детей-бедуинов.

Орли Силбингер, генеральный директор Beterem, сообщила, что этот инцидент ознаменовал собой еще одно "трагическое событие". Она отметила, что Beterem в сотрудничестве с министерством сельского хозяйства внедряет программу по повышению обеспечения безопасности детей в бедуинском сообществе в школах, детских центрах и медицинских клиниках в Негеве.
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