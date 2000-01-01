Rambler's Top100









Опросы



Nakonu.com












Теракт в лагере беженцев в Сирии | Фото: Thinkstock17.05 17:52   MIGnews.com

Теракт в лагере беженцев в Сирии

В лагере беженцев Рукбан возле границы с Иорданией в среду, 17 мая, взорвался начиненный взрывчаткой автомобиль, как сообщили 2 источника мятежников и Британская обсерватория по правам человека в Сирии.

Взрыв произошел спустя 2 дня после того, как на том же участке был проведен двойной теракт, в ходе которого также взорвали автомобили.

Террористическая группировка "Исламское Государство", также известная как ISIS, взяла на себя ответственность за теракт в понедельник, 15 мая, в результате которого погибли, по меньшей мере, 6 человек.

На данный момент остается неизвестным, кто стоит за терактом, проведенным в среду, 17 мая.

Детали уточняются.
Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
18:55
Послабление малому бизнесу: все запреты на одной таблице
18:49
Европу и Израиль "атакует" сальмонелла
18:23
Иерусалим - самый густонаселенный город Израиля
17:21
Евросоюз и Украина официально подписали "безвиз"
17:12
Human Rights требует отмены блокировки сайтов РФ на Украине
16:47
Пальба и бешеная гонка по улицам Иерусалима  
16:17
Мудрость толпы: минфин спрашивает народ чем заменить аммиак
16:03
Инцидент со Стеной Плача: виноват Обама  
15:48
РФ готова предоставить стенограмму беседы Лаврова и Трампа
15:26
Ципи Ливни: Биби и Беннет кормят израильтян бреднями
15:19
Снижение спроса на инвестиционные квартиры обвалило продажи
14:51
Названа самая пьющая страна Европы
14:25
Репатриантка дает показания о расчленении соседа  
14:11
В день прилета Трампа закроют шоссе №1
Новости партнеров
Новости партнеров
Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
Система Orphus