17.05 17:52 MIGnews.com

Теракт в лагере беженцев в Сирии

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В лагере беженцев Рукбан возле границы с Иорданией в среду, 17 мая, взорвался начиненный взрывчаткой автомобиль, как сообщили 2 источника мятежников и Британская обсерватория по правам человека в Сирии.Взрыв произошел спустя 2 дня после того, как на том же участке был проведен двойной теракт, в ходе которого также взорвали автомобили.Террористическая группировка "Исламское Государство", также известная как ISIS, взяла на себя ответственность за теракт в понедельник, 15 мая, в результате которого погибли, по меньшей мере, 6 человек.На данный момент остается неизвестным, кто стоит за терактом, проведенным в среду, 17 мая.Детали уточняются.