17.05 16:47 MIGnews.com
Пальба и бешеная гонка по улицам Иерусалима
10-й канал израильского ТВ показал видео, снятое несколько недель назад во время задержания известного иерусалимского гангстера Кфира Сасона.
Несколько недель назад Сасон вышел из дома своего друга в Гило. Он увидел следовавшие за ним машины, включившие дальний свет.
Сасон утверждает, что подумал - за ним гонятся гангстеры из конкурирующей группировки, решившие его убить.
Сасон попытался оторваться от “хвоста”, что привело к гонке по улицам Иерусалима в районе Библейского Зоопарка.
В конце концов, полицейские открыли стрельбу по машине сасона. Пуля поала в дверь водителя, и он был ранен осколком.
Сасону предъявили обвинение в создании опасности для жизни людей, опасном вождении и создании помех в работе полиции.
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