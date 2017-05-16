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Пальба и бешеная гонка по улицам Иерусалима |17.05 16:47   MIGnews.com

Пальба и бешеная гонка по улицам Иерусалима

10-й канал израильского ТВ показал видео, снятое несколько недель назад во время задержания известного иерусалимского гангстера Кфира Сасона.

Несколько недель назад Сасон вышел из дома своего друга в Гило. Он увидел следовавшие за ним машины, включившие дальний свет.




Сасон утверждает, что подумал - за ним гонятся гангстеры из конкурирующей группировки, решившие его убить.

Сасон попытался оторваться от “хвоста”, что привело к гонке по улицам Иерусалима в районе Библейского Зоопарка.

В конце концов, полицейские открыли стрельбу по машине сасона. Пуля поала в дверь водителя, и он был ранен осколком.

Сасону предъявили обвинение в создании опасности для жизни людей, опасном вождении и создании помех в работе полиции.
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