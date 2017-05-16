17.05 16:47 MIGnews.com

Пальба и бешеная гонка по улицам Иерусалима

כך נראה מרדף משטרתי בירושלים אחרי עבריין מוכר. @Yossi_eli עם התיעוד המלא >> https://t.co/zQ0wAw0wFc pic.twitter.com/LzvPPvVqQg — חדשות 10 (@news10) May 16, 2017

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10-й канал израильского ТВ показал видео, снятое несколько недель назад во время задержания известного иерусалимского гангстера Кфира Сасона.Несколько недель назад Сасон вышел из дома своего друга в Гило. Он увидел следовавшие за ним машины, включившие дальний свет.Сасон утверждает, что подумал - за ним гонятся гангстеры из конкурирующей группировки, решившие его убить.Сасон попытался оторваться от “хвоста”, что привело к гонке по улицам Иерусалима в районе Библейского Зоопарка.В конце концов, полицейские открыли стрельбу по машине сасона. Пуля поала в дверь водителя, и он был ранен осколком.Сасону предъявили обвинение в создании опасности для жизни людей, опасном вождении и создании помех в работе полиции.