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Репатриантка дает показания о расчленении соседа 17.05 14:25   MIGnews.com

Репатриантка дает показания о расчленении соседа

Клэр Кервали, подозреваемая вместе с мужем в жестоком убийстве соседа Сами Марциано, показала полиции свои действия во время убийства.




Расчлененный труп Марциано был обнаружен в общественном парке, после того как два подростка заметили Клэр и ее супруга, Андрея Волчанского, толкающими тяжелую тележку с подозрительным большим черным пакетом.

Волчанский на следствии признался, что убил Марциано в результате конфликта, продолжавшегося более десяти лет.

Волчанский рассказал: “Он не хотел, чтобы я жил в этом доме с 2002 года. Я что-то делал в саду, стоя на лестнице. Он пришел и сбросил меня с лестницы, он схватил топор и угрожал мне. Я схватил топор и убил его”.

По словам Волчанского, он боялся полиции, и потому решил спрятать тело.
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