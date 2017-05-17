Репатриантка дает показания о расчленении соседа

Расчлененный труп Марциано был обнаружен в общественном парке, после того как два подростка заметили Клэр и ее супруга, Андрея Волчанского, толкающими тяжелую тележку с подозрительным большим черным пакетом.
Волчанский на следствии признался, что убил Марциано в результате конфликта, продолжавшегося более десяти лет.
Волчанский рассказал: “Он не хотел, чтобы я жил в этом доме с 2002 года. Я что-то делал в саду, стоя на лестнице. Он пришел и сбросил меня с лестницы, он схватил топор и угрожал мне. Я схватил топор и убил его”.
По словам Волчанского, он боялся полиции, и потому решил спрятать тело.