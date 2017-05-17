17.05 14:25 MIGnews.com

Репатриантка дает показания о расчленении соседа

פרסום ראשון: האישה החשודה ברצח בארמון הנציב משחזרת את הרצח וביתור הגופה @Yossi_eli pic.twitter.com/kB4UX5MAVZ — חדשות 10 (@news10) May 17, 2017

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Клэр Кервали, подозреваемая вместе с мужем в жестоком убийстве соседа Сами Марциано, показала полиции свои действия во время убийства.Расчлененный труп Марциано был обнаружен в общественном парке, после того как два подростка заметили Клэр и ее супруга, Андрея Волчанского, толкающими тяжелую тележку с подозрительным большим черным пакетом.Волчанский на следствии признался, что убил Марциано в результате конфликта, продолжавшегося более десяти лет.Волчанский рассказал: “Он не хотел, чтобы я жил в этом доме с 2002 года. Я что-то делал в саду, стоя на лестнице. Он пришел и сбросил меня с лестницы, он схватил топор и угрожал мне. Я схватил топор и убил его”.По словам Волчанского, он боялся полиции, и потому решил спрятать тело.