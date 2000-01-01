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В Норвегии обрезание сравнили с педофилией | Фото: dagbladet17.05 11:59   MIGnews.com

В Норвегии обрезание сравнили с педофилией

Норвежское издание поставило сторонников религиозного обрезания – как евреев, так и мусульман – в один ряд с сумасшедшими и педофилами. Антисемитская карикатура была опубликована в таблоиде Dagbladet во вторник, 17 мая.

Шарж изображает двух мужчин – ортодокса в кипе и бородатого мусульманина, – которые стоят с транспарантами "Да обрезанию" и "Религиозная свобода". Третий мужчина в рваном плаще отвечает им: "Я знаю о чем вы говорите. Невидимые люди тоже приказывают мне проказничать с детскими пенисами".

Издание уже не впервые публикует антисемитские карикатуры. В 2013 году его критиковали за насмешку над обрезанием, которую помощник директора центра Симона Визенталя Абрахам Копер назвал "настолько антисемитской, что Гитлер и Гиммлер оплакали бы слезами счастья".




На ней изображены полицейские, которые смотрят, как раввина с книгой в руках нанизывает голову малыша на вилы, другой мужчина отрезает его ногу кусачками для болтов, а их ассистентка показывает им другую книгу в крови, очевидно, Тору, и говорит: "Нарушения? Нет, эта традиция занимает центральное место в нашей вере". В ответ на это полицейские извиняются.
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