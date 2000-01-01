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скриншот с видео YouTube 17.05 10:47   MIGnews.com

Умер советский космонавт Виктор Горбатко

Космонавт Виктор Горбатко умер в Москве в возрасте 82 лет, передает ТАСС со ссылкой на источник в ракетно-космической отрасли.

"Последнее время он плохо себя чувствовал и последние две недели находился в госпитале Мандрыка, где и скончался сегодня в реанимации", — сказал источник.

Свой первый космический полет Горбатко совершил в октябре 1969 года на космическом корабле "Союз-7". Второй — в феврале 1977 года на космическом корабле "Союз-24" и орбитальной станции "Салют-5". Его третий полет состоялся в июле 1980 года на космических кораблях "Союз-36", "Союз-37" и орбитальной станции "Салют-6".
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