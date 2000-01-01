17.04 06:54 MIGnews.com

Атакованы две базы ВВС Сирии

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По сообщениям в арабских СМИ, минувшей ночью были совершены две атаки против баз ВВС Сирии.Один удар нанесен по базе в пригороде Дамаска, второй - по базе в провинции Хомс.Всего было выпущено шесть ракет. Сирийское государственное ТВ сообщило о том, что ракеты “успешно перехвачены”.Атаке подверглась авиабаза Шайрат в провинции Хомс, по которой в прошлом году нанесли удар американцы - после химической атаки в Хан Шайхун.Пентагон заявил, что “не было никакой американской активности” в этом регионе и в это время. Пресс-служба ЦАХАЛа отказалась от комментариев.Военный сирийский источник заявил, что шесть ракет были выпущены по аэропорту Думейр в пригороде Дамаска, и еще три - по Шайрат.Сирийская Обсерватория Прав Человека подтверждает запуск зенитных ракет над Дамаском.