18.04 07:10 MIGnews.com

Демонстранты Газы озадачили израильских экологов

Пресс-служба Юридического форума в защиту Эрец-Исраэль и ассоциации "Ярок Ахшав"

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Экологическая ассоциация "Ярок Ахшав" ("Зеленые – сейчас") по защите окружающей среды в Иудее и Самарии обратилась в агентство ООН по защите окружающей среды (UNEP) с требованием осудить и предотвратить в будущем сжигание шин на границе сектора Газа с Израилем, в ходе так называемого "марша миллионов".В своем обращении адвокат ассоциации "Ярок Ахшав" Томер Исраэль подчеркнул, что массовое сжигание шин приводит к сильному загрязнению окружающей среды – воздуха, воды, животного и растительного мира с двух сторон от разделительного забора. "Загрязнение окружающей среды не знает границ. Процесс сжигания шин приводит к выбросу в воздух вредных химикатов, и, таким образом, подвергает опасности здоровье миллионов невинных граждан", - заявил Исраэль.Ассоциация "Ярок Ахшав" требует от ООН предпринять действенные меры по предотвращению загрязнения окружающей среды палестинскими нарушителями спокойствия.