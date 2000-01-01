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Израиль почтил память погибших солдат и жертв терактов | Фото: Israel Defense Forces/Flickr17.04 21:20   MIGnews.com

Израиль почтил память погибших солдат и жертв терактов

Израильтяне в очередной раз почтили память погибших солдат ЦАХАЛа и жертв терактов – в 20.00 в стране раздалась сирена, оповестившие о минуте молчания, с которой начинается Йом а-Зикарон, День памяти павших в войнах Израиля и жертв террора.

К сожалению, за прошедший год список из 23 646 погибших военных пополнился 71 именем тех, кто отдал свои жизни, защищая страну. 30 из них – это ветераны-инвалиды, умершие в связи с осложнениями из-за травм, полученных во время службы. Еще 12 именами пополнился список жертв терроризма. Теперь таких израильтян 3 134.

Общенациональная церемония начались с мемориального мероприятия в память о погибших солдат в иерусалимском комплексе Яд ле-Баним. В церемонии приняли участие премьер-министр Биньямин Нетаниягу и спикер Кнессета Юлий Эдельштейн, а также руководство ЦАХАЛа и семьи погибших солдат.
Израиль почтил память погибших солдат и жертв терактов | Фото: Амос Бен-Гершом, GPO

"Мы склоняем головы в память о наших близких, чья кровь пролилась на нашей родине. Никогда не было верного лекарства от этой боли – у каждой семьи свое горе и своя храбрость. Мы ни на миг не забываем о наших раненых и с любовью шлем им пожелания скорейшего выздоровления. Сообщение, оставленное павшими, очевидно: наши жизни могут быть слишком короткими, но мы обеспечили жизнь всего народа. И они действительно дали нам возможность жить. Именно благодаря им и их преемникам мы стоим здесь", - сказал Нетаниягу.

Он обещал, что в обозримом будущем страна продолжит использовать свой "оборонный меч" и будет укреплять отношения с умеренными странами, чтобы проложить путь к миру.

В свою очередь министр обороны Авигдор Либерман, обращаясь к семьям погибших солдат, назвал их жертву и храбрость двигателем к дальнейшим целям.

"В наших сердцах теплится надежда, что в ближайшие годы нам не придется добиваться права на жизнь мечом, что мы сможем вкладывать наши лучшие таланты и ресурсы в науку и технику, сельское хозяйство и экономику, развивать сокровища нашей прекрасной страны. Мы всегда будем помнить ваших близких – наших близких, близких всей нации", - сказал он.

Параллельно с этим на Арсенальной горке третий год подряд проходила англоязычная церемония памяти, которую организовали министерство алии, Еврейское агентство, Керен Каемет ле Исраэль, "Еврейский национальный фонд" и организация Nefesh B'Nefesh.

В 11 часов в среду прозвучит вторая сирена, которая оповестит о начале мемориальной церемонии о горе Герцля в Иерусалиме. Церемония, посвященная жертвам террора, назначена на 13 часов, а в 19.45 Йом а-Зикарон завершится национальной церемонией зажжения факелов на горе Герцль, с которая ознаменует начало радостного праздника –70-го Дня независимости Израиля.
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