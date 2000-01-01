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Посмертное интервью великого мечтателя Шимона Переса | Фото: Харник Нати, GPO17.04 19:43   MIGnews.com

Посмертное интервью великого мечтателя Шимона Переса

Восемь лет назад покойный израильский экс-президент Шимон Перес дал Мэтту Рутерфорду интервью для его документального фильма "Университет". Он рассказал о своем видении влияния технологий на мир и ответственности, которую в связи с этим несут ученые.

Для фильма были записаны интервью с такими всемирно известными личностями, как астрофизик Стивен Хокинг, актер Эштон Кутчер, музыкант Will.i.Am, астронавт Базз Олдрин и физик-теоретик Митио Каку. Материалов вышло настолько много, что не все они вместились в хронометраж. Не была показана и преимущественная часть беседы с на тот момент израильским президентом.

В честь 70-летия независимости Израиля стипендиальный проект Илана Рамона преподнес Еврейскому государству необычный подарок – полное интервью Переса.

Работу над получившимся короткометражным фильмом "Поэт звезд" Майкл Поттер начал через год после "Университета", который он продюсировал.

"Съемочная команда поняла, что его слова были настолько впечатляющими и вдохновляющими, что мы должны сделать из них короткометражный фильм", - цитирует его JPost.

В видеоролике президент-мечтатель рассуждал на тему влияния технологий на мир и его мечты о будущем.

"На мой взгляд, быть великим ученым – это не просто вопрос знаний, но и в не меньшей степени – характера. Всем армиям мира не покорить науку, полиции – не остановить ученых. У нас нет реальных причин вести войны, но у нас все остаются проблемы с характером … Наши технологии ведут к техническим изменениям, но нами мудрость не взрослеет, не меняются ценности. Если развивать только технологии, окажутся под угрозой человеческие жизни", - говорит Перес, добавив, что технологии должны идти в ногу с моральными ценностями.



Как обычно, у Шимона Переса нашлось и пару слов для молодежи.

"Обращайте внимания не на зрелища, а на видение. Великие идеи рождаются не тогда, когда вы думаете, а когда вы мечтаете. Когда вы думаете, вы ограничены своим страхом. Но когда вы мечтаете, ваш мозг ничем не контролируется. Я советую всем молодым девушкам и парням убедить себя в том, что их собственный потенциал намного превосходит их самих. Они могут намного больше, чем говорят им окружающие. Служите большей цели, чем вы можете достичь. Это обогатит вашу жизнь", - говорит он.

В подтверждение своих слов Шимон Перес приводит свой пример.

"Я никогда не мечтал стать президентом Израиля. Моя детская мечта заключалась в том, чтобы быть пастырем или поэтом звезд", - сказал он.
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