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НЛО `атакуют` Британию 18.04 02:14   MIGnews.com

НЛО "атакуют" Британию

Британские уфологи продолжают настаивать на том, что инопланетные гуманоиды намерены нанести удар по Земле.

Специалисты привели статистику, демонстрирующую 5 случав НЛО за последние семь дней на территории Британии, точнее в четырех городах.

Известный уфолог из Великобритании Майлз Стокдейл сказал, что пришельцы продолжают активно нападать на Землю, пишет The Siver Telegram.

Сообщается, что инопланетные летательные аппараты были зафиксированы на территории небольшого городка Мевагисси, также в городе Маразионе в графстве Корнуолле, в портовом городе Ньюлин и два случая НЛО очевидцы зафиксировали в древнем городе Лонсестон.
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