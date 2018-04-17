Вейонис назвал провокацией учения РФ в Балтийском море
Ракетные учения, которые РФ провела в эксклюзивной латвийской экономзоне в Балтийском море, президент Латвии Раймонд Вейонис считает демонстрацией силы и провокацией против НАТО.
Он уверен, российская власть желает, чтобы об этих учениях говорили, и в Латвии действительно военным учениям уделяется слишком много внимания. Вейонис сказал, что реакция Латвии адекватная, а ВС страны контролируют ситуацию, пишет Эксперт.
По его словам, подобные учения не способствуют безопасности в Балтийском регионе. Более того, существует вероятность ошибок, поэтому в Балтийском море как внутреннем такие учения не следовало, бы проводить вообще.
Как известно, Россия проинформировала Агентство гражданской авиации Латвии о том, что ВМФ РФ в очередной раз проведет ракетные стрельбы в эксклюзивной экономзоне Латвии в Балтийском море, зарезервировав для этого воздушное пространство с 17 по 19 апреля.