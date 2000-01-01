17.04 12:15 MIGnews.com
В Граце "утонул" ТЦ Citypark
В понедельник, 16 апреля, в городе Грац (Австрия) выпали рекордные дожди, в результате которых были затоплены дороги и торговый центр.
Дождь начался в понедельник после обеда. В ТЦ Citypark вода залила первый этаж, подземный паркинг и попала в магазины. Сообщается, что уровень воды составлял 30 см, пишет Der Standard
.
Водой были заполнены городские подвалы. Также оперативно была проведена эвакуация пострадавших.
Затопленным оказался и подземный переезд трамваев, из-за чего возникли задержки в работе общественного транспорта. Непогода вызвала также задержки рейсов в аэропорту.
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