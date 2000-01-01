КНДР подтвердила очередной запуск ракеты

Заместитель первого департамента Европы МИД КНДР Ким Ен Хо прокомментировал сообщения СМИ о последнем пуске баллистической ракеты, который оказался неудачным.
По его словам, ракетные испытания являются нормальным процессом, хотя о них и не было объявлено официально.
"Уважаемый высший руководитель товарищ Ким Чен Ын в своей новогодней речи указал, что подготовка испытательных запусков баллистических ракет уже на совершенном этапе, и мы неоднократно объявляли, что в любое время, когда решит наш руководитель Ким Чен Ын тогда можно будет принять такие меры. Меры для повышения ядерных вооруженных сил являются самооборонными мерами нашей страны и усилиями для обеспечения мира и безопасности на Корейском полуострове. Это законные права суверенного государства", — заявил Ким Ен Хо.
Он подчеркнул, что ракетные запуски призваны повысить способность ядерных сдерживающих сил страны.
В то же время вице-президент США Майк Пенс во время визита в Южную Корею назвал неудачный пуск ракеты КНДР провокацией и заявил, что приверженность Вашингтона союзу с Сеулом "никогда не была сильнее".
"Утренняя провокация со стороны Севера — еще одно напоминание о тех рисках, с которыми каждый из вас сталкивается каждый день, защищая свободу народа Южной Кореи и Америку в этой части мира", — сказал он, выступая перед военнослужащими на военной базе США Йонсан.
По его словам, в течение дня он дважды разговаривал по телефону с президентом США Дональдом Трампом. "Наша приверженность имеющему историческое значение альянсу с отважным народом Южной Кореи никогда не была сильнее, и с вашей помощью и помощью Господа на этом полуострове будет торжествовать свобода", — добавил он.
Пенс, начинающий турне по странам Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР), был проинформирован о неудачном запуске ракеты в КНДР по пути в Сеул. Отмечается, что он был извещен о произошедшем спустя час после того, как его самолет покинул аэропорт города Анкоридж, расположенного на Аляске.
По данным Reuters, Пенс уже связался с президентом США Дональдом Трампом, с которым обсудил последние действия Пхеньяна.
Ранее глава Госдепа США Рекс Тиллерсон на фоне очередной попытки пуска ракеты в КНДР созвонился с членом Госсовета КНР Яном Цзечи, курирующим международные вопросы. Известно, что стороны обсудили ситуацию на Корейском полуострове, однако подробностей пока не приводится.
В ночь на воскресенье северокорейские вооруженные силы провели новый ракетный запуск. Как заявили в Южной Корее, он оказался неудачным, передает Reuters. Испытание прошло в районе города Синпхо в западной провинции Хамген-Намдо. Тип ракеты уточняется.
На этом же полигоне КНДР провела испытания баллистической ракеты "Пуккыксон-2" накануне встречи президента США Дональда Трампа и лидера КНР Си Цзиньпина.