17.04 10:45 MIGnews.com

КНДР подтвердила очередной запуск ракеты

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Заместитель первого департамента Европы МИД КНДР Ким Ен Хо прокомментировал сообщения СМИ о последнем пуске баллистической ракеты, который оказался неудачным.По его словам, ракетные испытания являются нормальным процессом, хотя о них и не было объявлено официально."Уважаемый высший руководитель товарищ Ким Чен Ын в своей новогодней речи указал, что подготовка испытательных запусков баллистических ракет уже на совершенном этапе, и мы неоднократно объявляли, что в любое время, когда решит наш руководитель Ким Чен Ын тогда можно будет принять такие меры. Меры для повышения ядерных вооруженных сил являются самооборонными мерами нашей страны и усилиями для обеспечения мира и безопасности на Корейском полуострове. Это законные права суверенного государства", — заявил Ким Ен Хо.Он подчеркнул, что ракетные запуски призваны повысить способность ядерных сдерживающих сил страны.В то же время вице-президент США Майк Пенс во время визита в Южную Корею назвал неудачный пуск ракеты КНДР провокацией и заявил, что приверженность Вашингтона союзу с Сеулом "никогда не была сильнее"."Утренняя провокация со стороны Севера — еще одно напоминание о тех рисках, с которыми каждый из вас сталкивается каждый день, защищая свободу народа Южной Кореи и Америку в этой части мира", — сказал он, выступая перед военнослужащими на военной базе США Йонсан.По его словам, в течение дня он дважды разговаривал по телефону с президентом США Дональдом Трампом. "Наша приверженность имеющему историческое значение альянсу с отважным народом Южной Кореи никогда не была сильнее, и с вашей помощью и помощью Господа на этом полуострове будет торжествовать свобода", — добавил он.Пенс, начинающий турне по странам Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР), был проинформирован о неудачном запуске ракеты в КНДР по пути в Сеул. Отмечается, что он был извещен о произошедшем спустя час после того, как его самолет покинул аэропорт города Анкоридж, расположенного на Аляске.По данным Reuters, Пенс уже связался с президентом США Дональдом Трампом, с которым обсудил последние действия Пхеньяна.Ранее глава Госдепа США Рекс Тиллерсон на фоне очередной попытки пуска ракеты в КНДР созвонился с членом Госсовета КНР Яном Цзечи, курирующим международные вопросы. Известно, что стороны обсудили ситуацию на Корейском полуострове, однако подробностей пока не приводится.В ночь на воскресенье северокорейские вооруженные силы провели новый ракетный запуск. Как заявили в Южной Корее, он оказался неудачным, передает Reuters. Испытание прошло в районе города Синпхо в западной провинции Хамген-Намдо. Тип ракеты уточняется.На этом же полигоне КНДР провела испытания баллистической ракеты "Пуккыксон-2" накануне встречи президента США Дональда Трампа и лидера КНР Си Цзиньпина.