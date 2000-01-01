17.04 09:43 MIGnews.com

Разлив Тигра спровоцировал наводнение в Мосуле

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Боевые действия, гуманитарная катастрофа, а теперь еще и наводнение добавилось к бедам жителей Западного Мосула. Река Тигр из-за сильных дождей вышла из берегов. Теперь практически все мосты в городе — закрыты.Доставить продукты и медикаменты практически невозможно — немногочисленные гуманитарные операции в городе временно остановлены. Остались без продуктов и переселенцы в лагерях.Международная коалиция во главе с США пытается освободить город от боевиков запрещенного в России ИГИЛ. По данным правозащитников, не менее четырехсот тысяч жителей до сих пор не могут выбраться из центральных районов, где идут ожесточенные бои. Отсутствуют и безопасные коридоры, по которым жители могли бы покинуть город, сообщает телеканал "Россия 24".