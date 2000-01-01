18.04 05:27 MIGnews.com

Кислотная атака в лондонском клубе: 12 пострадавших

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Британская полиция расследует кислотную атаку в одном из лондонских клубов, приведшую к массовой эвакуации.Полиция сообщила, что в понедельник 12 человек получили медицинскую помощь в больницах от ожогов. Ни одна из полученных травм не считается опасной для жизни. Двое мужчин в возрасте около 20 лет находятся в тяжелом, но стабильном состоянии.Полиция утверждает, что происшествие в ночном клубе Mangle на востоке Лондона началось с конфликта между двумя группами людей, которое обострилось, когда подозреваемый распылил "ядовитое вещество" непосредственно на двух других мужчин.