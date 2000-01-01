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Стали известны подробности смерти Принса | Фото: Thinkstock18.04 06:28   MIGnews.com

Стали известны подробности смерти Принса

Стали известны подробности смерти американского музыканта, певца и гитариста Принса, умершего год назад, сообщает Associated Press.

Расследование гибели музыканта в настоящее время продолжается, однако в окружном суде Карвера в штате Миннесота обнародовали некоторые документы, в их числе – письменные показания под присягой и ордеры на обыск.

В частности, выяснилось, что за несколько дней до смерти Принса врач выписал ему другой обезболивающий препарат, причем на имя одного из друзей певца.

Кроме того, пытаясь установить, где музыкант взял лекарство, местные власти обыскали его имение, проверили аккаунты электронной почты артиста, а также записи с мобильных телефонов его окружения.

Принс умер 21 апреля 2016 года в возрасте 57 лет. Его смерть, согласно результатам вскрытия, наступила из-за передозировки анальгетиком.
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