17.04 21:24 MIGnews.com

ООН: Мосул покинули более 493 000 мирных жителей

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Организация Объединенных Наций заявила в понедельник, 17 апреля, что шестимесячная операция по возвращению иракского города Мосул из под контроля террористической группировки "Исламское Государство", также известной как ISIS, вынудила около полумиллиона человек покинуть свои дома.Иракские войска начали самую большую военную операцию в стране ровно 6 месяцев назад и отбили восточную часть города в январе. Но продвижение, начатое в следующем месяце, со стороны Мосула, находящейся к западу от реки Тигр, привело к резкому росту перемещения населения."Огромное количество мирных жителей все еще бегут из города Мосула", - заявила Лиза Гранде, координатор ООН по гуманитарным вопросам в Ираке."Наш наихудший сценарий, когда начались боевые действия, состоял в том, что до одного миллиона гражданских лиц могут бежать из Мосула. Уже более 493 000 человек уехали, оставив почти все", - сказала она.Иракские силы добились значительных успехов в западном Мосуле в течение последних двух месяцев, но самые сложные сражения еще могут быть впереди.По оценкам ООН, еще полмиллиона гражданских лиц по-прежнему находятся в контролируемых ISIS районах западного Мосула.