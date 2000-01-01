17.04 18:57 MIGnews.com

В Пакистане задержана террористка-смертница ISIS

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Пакистанские военные задержали потенциальную террористку-смертницу террористической группировки "Исламское Государство", также известной как ISIS, в культурной столице Лахора, прежде чем она смогла совершить нападение на христианскую общину во время празднования Пасхи. Об этом сообщил в понедельник, 17 апреля, главный представитель армии.Военные установили личность террористки – ей оказалась Норин Легари, студента-медика, которая выросла в южном городе Хайдарабаде.Часть видео-признания террористки была показана на брифинге. В ней Легари говорит, что она была частью запланированного нападения на церковь на Пасху и совершила поездку из Хайдерабада в Лахор и работала с двумя другими террористами."У них было две (начиненных взрывчаткой) куртки и четыре ручные гранаты. Куртки должны были использоваться для нападения на какую-то церковь во время Пасхи, и я должна была стать террористкой-смертницей", - говорит она."Но до этого, в ночь на 14 апреля, силы безопасности напали на наше убежище", - отмечает Легари.Генеральный директор армии по связям с общественностью, генерал-майор Асиф Гафур, показал видео в рамках обновления военной операции против джихадистских боевиков, начатой после серии терактов в феврале, ответственность за которые взяла на себя ISIS.