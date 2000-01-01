17.04 18:41 MIGnews.com

ИГ обстреляли бедуинов на Синае

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По меньшей мере три человека получили ранения в результате столкновений террористов группировки "Исламское государство", также известной как ISIS и бедуинов на Синайском полуострове. Об этом сообщает АР со ссылкой на источники в египетских спецслужбах.По данным спецслужб, ранее боевики ИГ обстреляли грузовики, в которых бедуины перевозили табачную продукцию для продажи, что с позиции игиловцев недопустимо, так как, по их мнению, это противоречит нормам ислама.После этого представители местных племен Синая похитили трех боевиков ИГ, в ответ террористы обстреляли из гранатометов окрестности города Рафах.После терактов в коптских соборах в Танте и Александрии 9 апреля в Египте на три месяца ввели чрезвычайное положение. Теракты совершили смертники. В результате взрывов погибли более 40 человек и более ста пострадали. Ответственность за взрывы взяла на себя террористическая группировка "Исламское государство".