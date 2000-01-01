Rambler's Top100









Опросы



Nakonu.com












ИГ обстреляли бедуинов на Синае | Фото: Thinkstock17.04 18:41   MIGnews.com

ИГ обстреляли бедуинов на Синае

По меньшей мере три человека получили ранения в результате столкновений террористов группировки "Исламское государство", также известной как ISIS и бедуинов на Синайском полуострове. Об этом сообщает АР со ссылкой на источники в египетских спецслужбах.

По данным спецслужб, ранее боевики ИГ обстреляли грузовики, в которых бедуины перевозили табачную продукцию для продажи, что с позиции игиловцев недопустимо, так как, по их мнению, это противоречит нормам ислама.

После этого представители местных племен Синая похитили трех боевиков ИГ, в ответ террористы обстреляли из гранатометов окрестности города Рафах.

После терактов в коптских соборах в Танте и Александрии 9 апреля в Египте на три месяца ввели чрезвычайное положение. Теракты совершили смертники. В результате взрывов погибли более 40 человек и более ста пострадали. Ответственность за взрывы взяла на себя террористическая группировка "Исламское государство".
Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
18:21
Япония выводит миротворческие войска из Южного Судана
17:50
Франция призывает к диалогу после референдума в Турции
17:22
Лавров: за налаживание отношений РФ и США выступает Трамп
16:49
Аббас: "Мир должен вмешаться и спасти жизни голодающих"
16:18
Крушение самолета в Лиссабоне: 4 погибших
15:52
Принц Гарри: после смерти матери пережил "тотальный хаос"
15:20
В Японии спешно готовят закон об отречении императора
14:52
United Airlines высадила летевшую на свою свадьбу пару
14:33
Исторический визит Нарендры Моди в Израиль состоится в июле
13:36
Хакеры взломали метро Дели и включили порно вместо рекламы
13:15
Оппозиционеры Турции оспорят результаты референдума  
12:56
ИГИЛ убивает солдат ас-Сиси иранским оружием
12:07
Фильмы, которые напоминают, что планета может «устать»
11:30
На Кинерете уже почти неделю ищут трех израильтян
Новости партнеров
Новости партнеров
Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
Система Orphus