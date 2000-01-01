17.04 18:21 MIGnews.com

Япония выводит миротворческие войска из Южного Судана

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Япония в понедельник, 17 апреля, начала вывод своих войск из миссии ООН в Южном Судане, как сообщил один из японских чиновников. По его словам, этот шаг совпадает с эскалацией насилия в войне, в рамках которой убийства были квалифицированы как геноцид.В течение последних 5 лет 350 японских миротворцев базировались в столице Южного Судана, Джубе, и в основном помогали в строительстве инфраструктуры."Первая группа уезжает сегодня", - сказал Даниэль Дикинсон, представитель миссии ООН по поддержанию мира под названием "UNMISS" Reuters перед тем, как войска должны были вылететь из международного аэропорта Джубы.Дикинсон сообщил, что японские миротворческие силы покинут Южный Судан в три этапа и что группа, которая должна была покинуть страну в понедельник, включала в себя 68 военнослужащих.Часто смертоносное насилие, часто вызванное этнической ненавистью, охватило Южный Судан в 2013 году, когда начались боевые действия между силами, лояльными президенту Сальве Кииру и его политическому противнику Риеку Мачару, которого он уволил с поста вице-президента.Мирное соглашение 2015 года закончилось тем, что Мачар был восстановлен на его должность вице-президента в начале прошлого года, но постоянные враждебные отношения между двумя политиками, наконец, вылились в новые бои в июле.Массовое насилие, особенно в экваториальном районе южного Судана, набирает обороты, а выжившие свидетели из числа гражданского населения сообщают о том, что правительственные войска оказываются в городах и начинают стрелять.Представитель правительства Южного Судана Атени Век Атени заявил, что приветствует вывод японских войск, поскольку "правительство Южного Судана может контролировать страну".