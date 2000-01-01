18.04 02:22 MIGnews.com

Колумбиец-инвалид выпал с американских горок. Видео

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Врачи Колумбии пытаются спасти жизнь Лауреано де Хесусу Оспине, который, катаясь на американских горках, выпал из тележки. Как пишет издание Mirror, пострадавший, к тому же, был инвалидом.Жуткий инцидент произошел в национальном парке развлечений Parc del Cafe в колумбийском департаменте Киндио.На снятом на месте событий видео видно, как во время очередного поворота он вываливает практически на высшей точке аттракциона и пролетает около 10 метров, прежде чем рухнуть на землю. Его множественными переломами экстренно доставили в ближайшую больницу - La Sagrada Familia. Врачи называют его состояние критическим.Сразу же после произошедшего Parc del Cafe был закрыт. Руководство парка инициировало собственное внутреннее расследование произошедшего.