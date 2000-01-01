ИГИЛ убивает солдат ас-Сиси иранским оружием

Не так давно боевики террористической группировки ISIS, или "Исламское государство", опубликовали видеозаписи работы своих снайперов по позициям египетской армии из передового оружия, которое они отобрали у своих врагов.
Как пишет арабский сайт "Аль-Манар", продемонстрированные снайперские винтовки боевики заполучили в ходе боевых действий в Сирии или Ираке. В частности речь идет о российских винтовках Драгунова и иранских AM50, еще известных как "Сайяд" ("Охотник"). Последняя является одной из самых современных снайперских винтовок, эффективная дальность стрельбы которой достигает 1700 метров. Отдельно добавляет ей эффективность прицел с тепловизором.
"Сегодня существует две модификации этой винтовки: иранская и австрийская, и она используется армиями Сирии, Ирана, России и Мексики", - приводит издание слова египетского военного аналитика Хатема Сабера.
В то же время винтовка Драгунова уже давно зарекомендовала себя, как отличный вариант для боевых действий в пустыне и при меняющихся погодных условиях.
Отставной полковник египетской армии Хуссам Свайлем считает, что винтовки попали в руки ISIS от убитых сирийских, иранских солдат, а также боевиков "Хизбаллы". Кроме того, они могли закупить оружие на черном рынке. А главной целью передачи снайперских орудий их "братьям" на Синайском полуострове Свайлем считает поднятие боевого духа исламистов, претерпевших немало поражений.
Военный эксперт Халед Укаша заявил "Аль-Арабии", что снайперы на видео вовсе не члены "Вилайят Синай", а являются бойцами группировки из Сирии.
"Это не люди ISIS на Синае. У ISIS на Синае нет бойцов с такими возможностями снайперской стрельбы. Я думаю, эти боевики проникли через туннели или по морю и присоединились к ISIS на Синае, чтобы подкрепить их дух после убийства их лидеров и атак на их форпосты", - говорит он.
Укаша считает, что снайперы прибыли на полуостров прямиком из лагерей в Ракке.