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На Кинерете уже почти неделю ищут трех израильтян | Фото: Полиция Израиля17.04 11:30   MIGnews.com

На Кинерете уже почти неделю ищут трех израильтян

В понедельник начался шестой день поисково-спасательной операции на озере Кинерет, где 12 апреля пропали без вести 17-летний Лирон Каради, 19-летний Итамар Охана и 21-летний Нахман Итах.

Поисковые команды состоят из представителей МАГАВа, ЦАХАЛа и пожарной службы. В воскресенье к ним присоединилось элитное подразделение дайверов, а также специальный поисковый корабль, которых выделил министр обороны Авигдор Либерман после просьбы его коллеги из МВД Арье Дери.

Комиссар полиции Израиля Рони Альшейх, который посетил зону поисков 16 апреля, сообщил, что рабочие версии правоохранителей строятся на том, что пропавших израильтян уже нет в живых. Несмотря на это, поиск будет продолжаться как под водой, так и на суше, хоть прошлый опыт и показывает, что подводный поиск на такой большой площади может занять много недель. Площадь Галлилейского моря составляет около 166 квадратных километров.

Хоть три парня и пропали в один день, но между собой они знакомы не были. Трагедия произошла из-за поднявшего в среду ветра.

Нахман Итах отдыхал с подругой на пляже Лавнун на восточном берегу озера. Когда они решили поплавать на надувном матрасе, их вынесло на глубину, где матрас перевернулся. Проезжавший на водном мотоцикле мужчина спас женщину, но Итах исчез.

Позже Лирон Каради с другом тоже выплыли на надувном матрасе на глубину, где он прокололся. Удалось спасти только второго парня, а Лирона больше не видели.

Жертвой третьего инцидента стал Итамар Охана, который тоже отдыхал с друзьями на Лавнуне. Их отнесло от берега, и Итамар уже не вернулся.
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