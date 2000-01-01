17.04 10:44 MIGnews.com

БАГАЦ одобрил запрет на поездки в Синайский полуостров

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Верховный суд Израиля признал законным решение министра транспорта и разведки Исраэля Каца закрыть контрольно-пропускной пункт "Таба". Соответствующее решение было озвучено в воскресенье, 16 апреля.Напомним, что в начале прошлой недели Кац распорядился закрыть "Табу", чтобы предотвратить попадание израильских граждан на Синайский полуостров до окончания Песаха на фоне терактов, которые исламисты совершили в христианских церквях в Вербное воскресенье.В ответ на это 13 апреля в Верховный суд была подана петиция против премьер-министра Биньямина Нетаниягу, его канцелярии, Исраэля Каца и администрации аэропортов Израиля.Авторы сослались на Основной закон о человеческом достоинстве и свободе и мирное соглашение с Египтом, которое предусматривает свободное передвижение между двумя странами. Они утверждают, что из-за решения правительства пострадали около 30 тысяч израильских туристов, которые не смогут позволить себе дорогой отдых в собственной стране.БАГАЦ же подтвердил наличие реальной угрозы для жизней израильских туристов, поэтому назвал решение правительства закрыть "Табу" верным. В то же время судьи потребовали у министра Каца привести правовые основания для полномочий, на которых он закрыл пограничный пункт.Предполагается, что пограничный пункт "Таба" откроется 18 апреля.