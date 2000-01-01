17.03 10:25 MIGnews.com

Мероприятия по случаю Дня памяти – без зрителей

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Церемония Дня памяти у Западной стены и на горе Герцль будет проходить без публики из-за вспышки коронавируса.Об этом во вторник, 17 марта, сообщил министр обороны Нафтали Беннетт."Чтобы поддерживать здоровье населения и государственный статус в соответствии с традицией, Беннетт поручил министерству обороны и Армии обороны Израиля провести главные церемонии на площади Западной стены (вечером в День памяти) и горе Герцль без аудитории", – сказано в сообщении минобороны.Мероприятия будут транслироваться в прямом эфире. Кроме того, церемонии на 52 военных кладбищах по всей стране будут отменены.Более того, без публики состоится церемония зажжения факелов в День Независимости.