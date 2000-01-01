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17.03 23:24   MIGnews.com

Гонконг: введен карантин для прибывающих из-за границы

Власти Гонконга объявили режим обязательного двухнедельного карантина для всех лиц, приезжающих из-за рубежа в этот специальный административный район КНР. Об этом пишет газета South China Morning Post, ссылаясь на постановление главы местной администрации Кэрри Лам.

Она объяснила эту меру резким ростом количества завозных случаев инфицирования новым коронавирусом в городе. Как отмечается, за минувшие две недели было зафиксировано 57 случаев инфицирования, включая 50 завозных, пишет BBC.

В настоящий момент всего в Гонконге насчитывается 158 заражённых коронавирусом при четырёх смертельных исходах.


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