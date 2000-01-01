17.03 08:33 MIGnews.com

304 зараженных коронавирусом в Израиле

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В Израиле 17 марта резко возросло количество зараженных коронавирусом граждан.Об этом утром сообщила пресс-служба министерства здравоохранения.Так, 304 израильтянина дали положительные результаты на коронавирус. Информация по поводу их контактов и передвижений будет обнародована позже.11 зараженных находятся в умеренном состоянии, четверо – в тяжелом, еще пять пациентов – полностью выздоровели и выписаны из больницы.