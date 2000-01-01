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Коронавирус обанкротит все авиакомпании в мире 17.03 09:11   MIGnews.com

Коронавирус обанкротит все авиакомпании в ближайшие недели

Пандемия коронавируса, по мнению австралийских авиационных экспертов, может стать причиной разорения почти всех авиакомпаний мира в течение нескольких недель.

Поскольку пассажиры отменяют свои рейсы, по мнению аналитиков консалтинговой компании CAPA, большинство авиакомпаний в мире обанкротятся к маю, если не будут приняты срочные меры. Об этом сообщает Daily Mail.

"Из-за пандемии коронавируса и реакции на нее правительств разных стран многие авиакомпании, вероятно, уже доведены до технического банкротства или, по крайней мере, существенно нарушают долговые обязательства", - говорится в заявлении CAPA.

Премьер-министр Австралии Скотт Моррисон посоветовал австралийцам пересмотреть поездки за границу, а всем прибывающим из-за рубежа самостоятельно изолироваться в течение 14 дней, поскольку COVID-19 продолжает распространяться по всему миру.


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