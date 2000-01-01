Коронавирус обанкротит все авиакомпании в ближайшие недели
Пандемия коронавируса, по мнению австралийских авиационных экспертов, может стать причиной разорения почти всех авиакомпаний мира в течение нескольких недель.
Поскольку пассажиры отменяют свои рейсы, по мнению аналитиков консалтинговой компании CAPA, большинство авиакомпаний в мире обанкротятся к маю, если не будут приняты срочные меры. Об этом сообщает Daily Mail.
"Из-за пандемии коронавируса и реакции на нее правительств разных стран многие авиакомпании, вероятно, уже доведены до технического банкротства или, по крайней мере, существенно нарушают долговые обязательства", - говорится в заявлении CAPA.
Премьер-министр Австралии Скотт Моррисон посоветовал австралийцам пересмотреть поездки за границу, а всем прибывающим из-за рубежа самостоятельно изолироваться в течение 14 дней, поскольку COVID-19 продолжает распространяться по всему миру.