17.03 08:14 MIGnews.com

В Израиле пойдут дожди и резко понизится температура

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Израильские СМИ сообщают о том, что сегодня, 17 марта, ожидается существенное понижение температуры на всей территории страны.На севере и в центре страны, а также на севере Негева пойдут дожди, сопровождающиеся грозами.Ожидаются сильные ветры, возможны внезапные наводнения в районе Мертвого моря.После полудня дожди и ветры усилятся. Температура в Кирьят-Шмона будет 12-18 градусов, в Цфате - 6-14, Тверии 12-21, Нацерете - 10-18, в Хайфе - 12-17, в Тель-Авиве - 13-18, Иерусалиме - 6-14, Беэр-Шеве 8-19, Араде 7-16, Эйлате - 12-27.