Израиль: электронная слежка за зараженными

Постановление было обнародовано в ночь на 17 марта. Изначально предполагалось, что оно будет недоступно для публики из-за необходимости соблюдения конфиденциальности. Документ гласит, что для сбора данных не потребуется распоряжение суда.
Данные о местоположении предназначены для предупреждения общественности или конкретного человека о возможном заражении коронавирусной инфекцией. Меры цифрового мониторинга будут действовать 30 дней. В регламенте уточняется, что все собранные данные будут удалены после истечения соответствующего срока.
Кроме того, министерству здравоохранения разрешается хранить данные в течение еще 60 дней после истечения срока для "внутреннего расследования". В документе утверждается, что никакое другое использование данных не допускается.
Данные о местонахождении также будут использоваться для контроля соблюдения карантина, но только эпизодически, а не на постоянной основе. Полиции будет разрешено предоставить Министерству здравоохранения самую последнюю информацию о местонахождении лица, находящегося на карантине, для контроля за выполнением приказа.
Что примечательно, цифровая слежка также используется в Израиле для борьбы с терроризмом.