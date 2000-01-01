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Разрешена слежка за зараженными, как за террористами | Фото:17.03 08:50   MIGnews.com

Израиль: электронная слежка за зараженными

Правительство единогласно одобрило меры по электронной слежке за потенциально зараженными коронавирусом при помощи мобильных телефонов.

Об этом сообщает Haaretz.

Постановление было обнародовано в ночь на 17 марта. Изначально предполагалось, что оно будет недоступно для публики из-за необходимости соблюдения конфиденциальности. Документ гласит, что для сбора данных не потребуется распоряжение суда.

Данные о местоположении предназначены для предупреждения общественности или конкретного человека о возможном заражении коронавирусной инфекцией. Меры цифрового мониторинга будут действовать 30 дней. В регламенте уточняется, что все собранные данные будут удалены после истечения соответствующего срока.

Кроме того, министерству здравоохранения разрешается хранить данные в течение еще 60 дней после истечения срока для "внутреннего расследования". В документе утверждается, что никакое другое использование данных не допускается.

Данные о местонахождении также будут использоваться для контроля соблюдения карантина, но только эпизодически, а не на постоянной основе. Полиции будет разрешено предоставить Министерству здравоохранения самую последнюю информацию о местонахождении лица, находящегося на карантине, для контроля за выполнением приказа.

Что примечательно, цифровая слежка также используется в Израиле для борьбы с терроризмом.


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