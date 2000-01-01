Пустые мечети: Газа готовится к коронавирусу

Всем, кто болеет гриппом или другими инфекционными заболеваниями, пожилым людям и людям со слабой иммунной системой, участвовать в публичных молитвах в мечетях запрещается из-за возможности передачи заразы другим.
Мечети являются отличным источником передачи инфекционных заболеваний из-за проведения пяти служб, поскольку верующие стоят рядом друг с другом. Поручено сократить обязательную молитву, чтобы прихожане совершали ее дома; женскую секцию закрыли.
В ведомстве дали понять, что меры соответствуют нынешней ситуации на фоне того, что "в Газе нет ни одного случая заражения", однако, если появятся инфицированные коронавирусом, доступ к мечети будет и вовсе закрыт, как и к общественным местам.
ХАМАС также закрыл контрольно-пропускной пункт Эрез в Израиль для въезда и выезда. Палестинцы, которые пересекли КПП после вспышки вируса в Израиле, оказались в изоляции во временном жилье в районе пунктов пропуска. В последние несколько дней министерство здравоохранения Газы начало строительство полевого госпиталя на КПП в Рафахе.
Все школы и университеты должны оставаться закрытыми до конца марта, а собрания более 100 человек запрещены. Пожилым людям рекомендовано избегать скопления людей в закрытых помещениях, в том числе в мечетях.
Жители Газы расссказали Haaretz, что на улицах присутствует страх перед тем, что ждет их впереди. Люди опасаются, что заразятся. В мечетях наблюдается все меньше верующих.