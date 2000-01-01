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Израиль: число зараженных возросло до 337 | Фото:17.03 22:38   MIGnews.com

Израиль: число зараженных возросло до 337

Вечером, 17 марта, стало известно о еще нескольких случаях заражения коронавирусом нового типа в Израиле.

Об этом сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения.

Таким образом, общее количество зараженных достигло 337 человек. Пять пациентов находятся в тяжелом состоянии, десять – в умеренном, 11 человек выздоровели от вируса.

В течение дня в Израиле было зафиксировано 39 случаев заражения коронавирусом. 234 из общего количества – госпитализированы.


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