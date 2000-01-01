17.03 22:38 MIGnews.com
Израиль: число зараженных возросло до 337
Вечером, 17 марта, стало известно о еще нескольких случаях заражения коронавирусом нового типа в Израиле.
Об этом сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения.
Таким образом, общее количество зараженных достигло 337 человек. Пять пациентов находятся в тяжелом состоянии, десять – в умеренном, 11 человек выздоровели от вируса.
В течение дня в Израиле было зафиксировано 39 случаев заражения коронавирусом. 234 из общего количества – госпитализированы.
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